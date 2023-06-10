Avcılar'da kaza: 1 yaralı

Kaza, Avcılar E-5 Karayolu Küçükçekmece istikametinde 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Z. yönetiminde seyir halindeki 34 GDA 146 plakalı bir motosiklet sürücüsü Adem Bala yönetimindeki 34 ZL 4255 plakalı beton mikserini geçmek istedi. O sırada kontrolünü kaybeden Enes Z. beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan sürücü tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Trafik bir süreliğine polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Motosikletin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazaya karışan beton mikseri sürücüsü Adem Bala, “Trafik yoğun olmasına rağmen aradan girmeye çalışmış. Kaskın çatırtısını duyunca kazayı fark ettim. Çok yavaş gidiyordum. Vurunca durmam lazımdı ama aynadan bakınca fark ettim. Aracın hızı 10-15 kilometreydi. Diz kapağından itibaren sol baldırından yaralanmış. Durumu iyi. Su verip elimle yüzünü yıkadım. Kazayı görünce suyu alıp yardıma koştum. Hareket ettirmedim” dedi.

Hacer İnci - Senat Destanoğlu

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