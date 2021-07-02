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Avcılar'da kısıtlamasız ilk akşam kafelerde ve parklarda yoğunluk

Avcılar'da kısıtlamasız ilk akşam kafelerde ve parklarda yoğunluk
Avcılar'da kısıtlamasız ilk akşam kafelerde ve parklarda yoğunluk

1 Temmuz itibariyle akşamları sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk günde vatandaşlar kafelere ve parklara akın etti. Kısıtlamasız ilk günde vatandaşlar kafelerde akşamın ilerleyen saatlerine kadar arkadaşlarıyla oturarak sohbet etti.

Avcılar’da kısıtlamasız ilk akşam kafelerde ve parklarda yoğunluk - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren akşamları ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını açıklamıştı.

Kısıtlamasız ilk akşam güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar İstanbul'da sahillerde bulunan kafelere ve parklara akın etti. Avcılar'da sahil şeridine oluşturulan kafeye gelen vatandaşlar, akşamın ilerleyen saatlerine kadar arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken, bazı aileler de çocuklarını parklarda eğlendirdi.

Ensar Kıranlıoğlu
 

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