Avcılar'da komşular arası kavgada baltalı dehşet: 2 yaralı

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (50) ve karısı A.Ç. bir süre önce kavgalı oldukları öğrenilen 3 komşusu ile ‘evinin önüne araba park etme' meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.'yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Murat Delice

