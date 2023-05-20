Avcılar'da kontrolden çıkan araç metrobüs bariyerine çarpıp yan yattı:1 yaralı

Kaza, saat 07.30'da Avcılar D100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'tan Topkapı yönüne giden 34 HS 7158 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek metrobüs bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, yaklaşık 70 metre savrulduktan sonra sağ şeritte yan yattı. Kazada sürücü Yakup Aksu, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Yakup Aksu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafik iki şeritten sağlandı. Aracın kaldırılmasıyla trafik bir süre sonra normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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