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Avcılar'da korkutan çatı yangını

Avcılar'da korkutan çatı yangını
Avcılar'da korkutan çatı yangını

Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, ev sahibi kadınlar dairelerinin balkonundan yangını gözyaşları içinde izledi.

Avcılar’da korkutan çatı yangını - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısı saat 10.15 sıralarında yangın çıktı. Bacadan kaynaklı olduğu söylenilen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangının çıktığı binada oturan kadınlar ise evlerinin balkonundan olan biteni gözyaşlarıyla izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anını gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “Alevleri gördük itfaiyeyi aradık birisi içeride halen evini terk etmedi” dedi.

Murat Delice - Hakan Polat

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