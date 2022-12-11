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Avcılar'da korkutan yangın: Çatı katı alev alev yandı

Avcılar'da korkutan yangın: Çatı katı alev alev yandı
Avcılar'da korkutan yangın: Çatı katı alev alev yandı

Avcılar’da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonra söndürülen yangına vatandaşlar uykusunda yakalandı.

Avcılar'da korkutan yangın: Çatı katı alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, saat 07.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Akçapınat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına uykularında yakalanan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrası yangın söndürülürken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Yangında ölü veya yaralı bulunmazken çatı katında hasar meydana geldi.

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