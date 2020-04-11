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Avcılar'da korona virüs testi pozitif çıkan 4 kişilik aile karantinada

Avcılar'da korona virüs testi pozitif çıkan 4 kişilik aile karantinada
Avcılar'da korona virüs testi pozitif çıkan 4 kişilik aile karantinada

Avcılar'da 4 kişilik Karaçam ailesi korona virüs testlerinin pozitif çıkması sonrası kendilerini evde karantinaya aldı. Aile karantinada ihtiyaçlarını gideremediği için yetkililerden yardım istiyor.

Avcılar'da oturan Caner Karaçam'ın iddiaya göre bir hastanede kaptığı korona virüs tüm aileye bulaştı. 4 kişilik Karaçam ailesinin hepsinin testlerinin pozitif çıkması sonrası doktorlar aileye eve gitmesini söyledi. Aile kendi evlerinde karantinaya girdi. Günlerdir hiçbir yere çıkamayan aile fertlerinin yakınları ise yardım etmeye başladı ancak aile dışarıya çıkamadığı için ihtiyaçlarını gideremediği için yardım beklediğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) çektiği video ile ulaşan Karaçam ailesinden Caner Karaçam, koronanın kendisine hastaneden bulaşmış olabileceğini düşündüğünü söyleyerek, "22 yaşındayım babam ve annem 52 yaşında ablam 24 yaşında. 3 gündür hiçbir şekilde dışarı çıkmıyoruz. Ailemiz de durum çok kötü olan yok. Faturalarımız ve kiralarımız duruyor market alışverişi yapmamız lazım. Erzak yardımı istiyoruz" dedi.

Murat Delice
 

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