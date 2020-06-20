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Avcılar'da LGS'ye geç kalan öğrenci koşarak okula girdi

Avcılar'da LGS'ye geç kalan öğrenci koşarak okula girdi
Avcılar'da LGS'ye geç kalan öğrenci koşarak okula girdi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yeni tip korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde başladı. Öğrencilerin heyecanlı olduğu görülürken sıra dışarıya kadar taştı. Sınav son saniye gelen bir kız ise koşa koşa içeriye girdi.

Avcılar'da LGS'ye geç kalan öğrenci koşarak okula girdi - Tıkla İzle

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında başladı. Sabah saatlerinden itibaren velileriyle birlikte içeriye gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde içeriye geldi. Öğrencilerin dışarıdan geldikleri maske çıkartılarak yeni maske dağıtıldı. Ellerini dezenfekte eden öğrencilere siperlik de verildikten sonra sınıflara geçişi sağlandı. Sınav öğrencisi öğrenciler heyecanlı olduklarını ve sınav esnasında maskelerini çıkaracaklarını belirttiler. Öğrencilerin alımı sırasında sıra dışarıya kadar taştı.

Son anda sınava yetişti

Sınav girmek için gelen Eslem adındaki bir öğrenci de son dakika koşarak sınavın yapılacağı alanı geldi. Öğrenci kontrollerin ardından içeriye alındı.

Murat Delice - Armağan Yılmaz

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