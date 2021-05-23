Avcılar'da makas atan sürücü dehşet saçtı, 12 araç hasar gördü

Dehşet anları kameralara yansıdı. Toplamda 12 aracın hasar gördüğü kazada sokağa çıkma yasağının da etkisiyle ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza yapan otomobil sürücüsünün uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar-Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Küçükçekmece istikametine seyir halinde olan sürücü, trafikte makas atmaya başladı. Makas atarken 34 DJL 915 plakalı otomobile çarpan araç, ardından savrularak park halindeki araçların arasına daldı. Kazada toplam 12 araç hasar gördü.

Kazaya neden olan Fiat Fiorino model araç içindeki iki kişi, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kazadan sonra kaçan şahıslardan birini kıskıvrak yakaladı.

Görgü şahitleri, kaza yapan aracın içerisinde çakmak gazı, filtresiz sigara ve folyo gibi maddelerin bulunduğunu, zanlıların uyuşturucu içmiş olabileceğini iddia etti.

“Arabalara vura vura durdu”

Seyir halindeyken aracına çarpan ve araç içinde 3 kişi olduklarını belirten Ufuk Kandemir, “Sabah yola çıktık. Sol şeritten ilerliyorduk, arkadan bir ses geldi. Megane ile beraber makasa girdi. O ara bize vurunca biz refüje çıktık. Arkadan dönüp baktığımda Megane dönüyordu. Arabalara vura vura anca durabildi. Verilmiş sadakamız varmış ki karşı şeride geçmedik yani. Sonra baktık ki 12 tane arabayı biçmiş. Arabanın içinde çakmak gazı, folyo falan vardı” dedi.

Kaza sırasında kamyoneti hasar gören Yusuf Nayan da, “Sabah saatlerinde, kimliği belirsiz biri diyelim; uyuşturucu bağımlısı herhalde. Arabanın içinde tüm uyuşturucudan tutun her şey var. Büyük ihtimal kendisini kaybetmiş. Önde Megane marka bir arabaya vurdu. Ona vurunca gelip bizim kamyonete vuruyor. Bu bizim araba olmasaydı facia olurdu” dedi.

Kamyonet sahibi Yusuf Nayan, sokağa çıkma yasağında böyle bir kazanın olmasına ayrıca tepki gösterdi

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde makas atan sürücü, önce seyir halindeki bir araca çarpıyor. Hızla savrulan araç, yol kenarındaki bir kamyonete çarptıktan sonra park halindeki araçların arasına dalıyor.

Deniz Zeybek - Emre Baba

