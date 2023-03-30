Avcılar'da metruk binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Olay, saat 21.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Bajdar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kentsel dönüşüm için boşaltılan metruk binanın çatı katından bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın için kalan evsiz bir kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen şahıs, ambulansta yapılan ilk müdahalenin hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Mert Yıldırım

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