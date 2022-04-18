Avcılar'da motosiklet hırsızı yakalandı

Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesinde 9 Nisan saat 08.10 sıralarında motosiklet çalınması olayı ile ilgili Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda motosikletin sokak üzerinde park halinde durduğu, şüpheli şahsın gelerek motosikleti aldığı akabinde de araca binerek hızlıca olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı.

Motosiklette bulunan sinyal takip sisteminden faydalanılarak motosikletin yeri tespit edildi. Devam eden çalışmalarda Y.A. (30) isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıs, 13 Nisan saat 23.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi üzerinde yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında; güvenlik kamera görüntülerinde tespit edilen çanta ve söz konusu çantanın içerisinde düz kontak yapmak amacı ile kullanıldığı anlaşılan pense, kerpeten, makas, zincir, kilit, motosiklet anahtarı ve 2 adet eldiven ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan Y.A. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıs “Motosiklet Hırsızlığı” suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Medeni Topaloğlu

