İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avcılar'da motosikletteki kasksız gençlerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Avcılar'da motosikletteki kasksız gençlerin ölümden döndüğü anlar kamerada
Avcılar'da motosikletteki kasksız gençlerin ölümden döndüğü anlar kamerada

İstanbul Avcılar’da kasksız şekilde motosiklete binen iki genç, hatalı şekilde sokağa girmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yola savruldu. Motosikletli gençlerin ölümden döndüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar’da motosikletteki kasksız gençlerin ölümden döndüğü anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, önceki akşam Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kaskız motosiklet sürücüsü genç bir anda direksiyonu kırarak sokağa girmek istedi. Bu sırada ters istikametten gelen araç ise motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletteki 2 kişi yol kenarına savruldu. Bir gencin hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri motosiklet sürücüsü gence alkol testi yaptı. Gencin yaralanan arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı.

Gençlerin ölümden döndüğü kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli genç sürücünün bir anda manevra yaparak sokağa girmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise aracın motosiklete çarpmasıyla gençler yola savruluyor.  

Murat Delice


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.