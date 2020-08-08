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Avcılar'da pompalı tüfekle silahlı saldırı

Avcılar'da pompalı tüfekle silahlı saldırı
Avcılar'da pompalı tüfekle silahlı saldırı

Avcılar’da bir inşaat malzemeleri deposunda pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda iş yeri sahibinin yakını olduğu öğrenilen Atilla Yılan hayatını kaybederken polis polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Avcılar’da pompalı tüfekle silahlı saldırı - Tıkla İzle

Olay, saat 07.30 sıralarında Avcılar Firüzköy Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde yer alan bir inşaat malzemeleri deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre iş yerinde bulunan Atilla Yılan, pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırının ardından zanlı kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen göğsüne 2 kurşun isabet eden 50'li yaşlarındaki İlhan Yılan olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Furkan Tan

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