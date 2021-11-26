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Avcılar'da, sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

Avcılar'da, sadaka kutusu hırsızlığı kamerada
Avcılar'da, sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

Avcılar’da, kimliği belirsiz bir kişi sadaka bakkala eldiven alma bahanesiyle gelip, iş yeri sahibini oyaladıktan sonra sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar’da, sadaka kutusu hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün sabah saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesindeki bir bakkalda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi dükkana gelerek önce sigara aldı. Ardından eldiven alacağını söyleyerek iş yeri sahibini oyaladı. Şahıs, dükkan sahibinin arkasını döndüğünü fark ettiği sırada tezgah üzerindeki engelliler için toplanan sadaka kutusunu çalıp, uzaklaştı. Bir süre sonra dükkan sahibi kutunun yerinde olmadığını fark etti.

Kameraları inceleyen dükkan sahibinin oğlu Uğur Gülen, erkek bir şahsın kutuyu çaldığını gördü.

Çalınan kutunun engellilere ait sadaka kutusunun olmasına çok üzüldüğünü anlatan Uğur Gülen, “Sabah saat 08.30 civarlarında bir tane yabancı bir müşteri geliyor. Önce sigara isteyip, sonra eldiven isteyip babamın aklını karıştırıyor, sonra da engelli sadaka kutusunu çalıp gidiyor. Eldiveni görüyor, babamdan bir şey istiyor. Babam arkasını döndükten sonra hiçbir şey yokmuş gibi alıp gidiyor. Şikayetçi olacağız” dedi.

Medeni Topaloğlu
 

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