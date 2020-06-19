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Avcılar'da sahilde yol kenarında çökme oldu, sel suları denize böyle döküldü

Avcılar'da sahilde yol kenarında çökme oldu, sel suları denize böyle döküldü
Avcılar'da sahilde yol kenarında çökme oldu, sel suları denize böyle döküldü

Avcılar’da sel sularının şiddeti nedeniyle sahil kumlarının boşalmasıyla oluşan görüntü şelaleyi andırdı. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Avcılar’da sahilde yol kenarında çökme oldu, sel suları denize böyle döküldü - Tıkla İzle

Yapılan son uyarıların ardından Avcılar ve çevresinde de şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Tıkanan birçok rögarın taşması nedeniyle sahil yolunu su bastı. Ambarlı'da sahil kenarında bulunan kumlar şiddetli su nedeniyle çöktü. Yaşanan çökme nedeniyle 1 buçuk metre derinliğinde boşluk oluştu. Boşluktan akan sular adeta şelaleyi andırdı. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından kaydedildi. O anları kaydeden Erdem isimli vatandaş, “ Çökme oldu burada. Avcılar Ambarlı sahili burası. Yol çöktü resmen bir sel yaşadık” dedi.

Murat Delice

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