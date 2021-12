Avcılar'da sahte alkol içen adam hayatını kaybetti

Olay, geçtiğimiz Pazar akşamı Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hacı Has (52) isimli vatandaş, alışveriş yaptığı bayiden sahte alkol aldı. Has, alkolü içtikten bir süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Hacı Has, tüm müdahalelere rağmen pazartesi sabahı hayatını kaybetti. Hacı Has'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, çocukları ise tekel bayii hakkında şikayetçi oldu.





"İş yeri sahibi gözaltına alındı"

Bunun üzerine polis ekipleri, iş yerine giderek baskın düzenledi. Yapılan baskında iş yeri sahibi gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli adam adliyeye sevk edildi. Tekel bayi ise belediye ekiplerince mühürlendi. Adli tıp kurumunda incelemesi biten Hacı Has'ın cenaze namazı Avcılar Mustafa Kemal Paşa Cami'de kılındı. Namazın ardından 52 yaşındaki adamın cenazesi Silivri'deki aile mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

“Her zaman aldığı yerdi, babam fark etti ama kurtaramadık”

Cenaze namazının ardından kameraya konuşan Has'ın oğlu Ali Has, “Kaçak alkolden oldu. Babamın alkol aldığı bir yer vardı, kaçak alkol satıyormuş. Onu içti, gece de fenalaştı, gözleri falan görmüyordu. Hastaneye kaldırdık, hastanede alkol komasına girdi. Ondan sonra da rahmetli oldu. Her zaman aldığı yerdi ama son zamanlarda kaçak satmaya başlamış. Babam da fark etti ama yetiştiremedik. Devamlı aldığı yer belli, 3 litrelik şişelerle bunlar satıyor. Şikayetçi olduk, gözaltına alındı, sonuna kadar şikayetçiyiz. Biz yandık başkaları yanmasın” dedi.



Medeni Topaloğlu