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Avcılar'da şampiyonluk kutlamasında polisle adeta ‘korona virüs' pazarlığı

Avcılar'da şampiyonluk kutlamasında polisle adeta ‘korona virüs' pazarlığı
Avcılar'da şampiyonluk kutlamasında polisle adeta ‘korona virüs' pazarlığı

Avcılar’da, Beşiktaş’ın şampiyonluğu için kutlama amacıyla sokağa çıkan vatandaşlar, tam kapanma kurallarını ihlal edip kendisini megafonla uyaran polisle ‘yarım saat daha’ diyerek pazarlığa kalkıştı.

Avcılar’da şampiyonluk kutlamasında polisle adeta ‘korona virüs’ pazarlığı - Tıkla İzle

Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından pandemi ve tam kapanma kuralları birçok ilde ve ilçede unutuldu. Vatandaşlar kendilerini sokaklara atarak şampiyonluk kutlamaları yaptı. Avcılar Gümüşpaşa Mahallesi'nde de vatandaşlar kendilerini sokağa atıp konvoy yaptı. Polis, kalabalık grubu dağıtmak için ekip otosundan megafonla anons yaptı.

“Yarım saat daha”

Polisin araç içerisinden yaptığı, ‘talimat var, evlerinize gidip' uyarılarına vatandaşların salgına rağmen ‘yarım saat' daha diyerek pazarlık yapmaları dikkat çekti. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Murat Delice
 

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