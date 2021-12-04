Avcılar'da şoke eden hırsızlık girişimi

Olay, dün öğlen 12.00 sıralarında Tahtakale Mahallesinde bulunan bir iş merkezinin içinde yaşandı. Plakasız bir kamyonetle marketin otoparkına gelen hırsızlık şüphelilerini güvenlik görevlileri fark etti. Şüphelilerin peşinden giden güvenlik görevlileri, şahıslar kaçmasın diye demir kapıyı üstlerine kapattı. Kapıyı açamayacaklarını anlayan hırsızlık şüphelileri, kapıyı kamyonetle çarparak açtı. Bu sırada parmaklıklı demir kapının arkasında bulunan 2 güvenlik görevlisi ise çarpmanın şiddetiyle savruldu. Şahıslar kaçarken, güvenlik görevlileri ise yaralandı. Olay, polis ekiplerine bildirilirken, güvenlik görevlileri ise tedavi olmak için hastaneye gitti.

Olay anını yaşayan ve kafasından yaralanan Güvenlik Görevlisi Ramazan Şahin, olayın öğlen saatlerinde yaşandığını ifade ederek, “Yönetimin önündeydik, aracı takip ettik. Ben bu kapıyı kilitleyeyim, içeride kalsınlar dedim. Mandalı tam indirecektim ki hızla vurdu, beni duvara yapıştırdı. Kafamdan darp aldım. Benim dizlerim ve kolum, arkadaşımın ise bacakları yaralandı. Bizi öldürmeye teşebbüs ettiler” dedi.

Kerim Ali Ünlütürk isimli güvenlik görevlisi ise hırsızlık şüphelilerini kaçmamaları için içeriye kilitlediklerini söyleyerek, “Araç geldi, kapıya çarptı. Süratliydi. Biz duvara yapıştık kapıya vurdukları için. Yaralandık biz de. Ondan sonra da kamyonetle kaçtılar. Bir şey çalamadılar” diye konuştu.

Murat Delice - Mert Yıldırım