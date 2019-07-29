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Avcılar'da su kuyusundan kurbanlık dana kurtarma operasyonu

Avcılar'da su kuyusundan kurbanlık dana kurtarma operasyonu
Avcılar'da su kuyusundan kurbanlık dana kurtarma operasyonu

Avcılar'da sabah saatlerinde boynundaki ipten kurtulan kurbanlık dana, yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düştü. Dana, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Avcılar Bahçeşehir Yolu'nda bulunan kurbanlık hayvan satış alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki kurbanlık dana bağlı olduğu ipten kurtularak yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düştü. Hayvanın seslerini duyan sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye erinin su kuyusuna girerek dananın boynuna ve vücuduna halat bağlaması ve vinç yardımı ile kurbanlık hayvan kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından hayvanı bağlı bulunduğu yerden çıkardı. Sahibi ve itfaiye ekipleri tarafından sağlık kontrolü yapılan hayvanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Murat Delice

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