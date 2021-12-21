Avcılar'da tekel bayilerinde sahte içki denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala ilçelerde sahte alkol denetimi gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde alkol satışı yapan tekel bayilerini denetledi. Ekipler, iş yeri alkol satış faturaları, iş yeri vergi levhası ve evrak kontrolü yaparken, şişelerin üzerindeki barkodları barkod okuyucu cihazlar ile kontrol etti. Uygulamada ekipler kaçak alkol satışına karşı işletme sahiplerini uyardı.

Şaban Tektaş - Mert Yıldırım