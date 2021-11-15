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Avcılar'da tencere kapaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Avcılar'da tencere kapaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı
Avcılar'da tencere kapaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Avcılar’da sokak ortasına araba bırakma nedeniyle yaya ile sürücü arasında kavga çıktı. Yaşanan olayda yaya sürücüye tencere kapağıyla vurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Avcılar’da tencere kapaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Olay Denizköşkler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre pazara giden bir adam ile sürücü arasında arabayı sokak ortasına park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yaya olan vatandaş elindeki tencere kapağıyla sürücüye vurdu. Araya diğer vatandaşların girmesiyle kavga kısa sürede yatıştırıldı. Olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Öte yandan yaşanan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği anlar ile yayanın sürücüye tencere kapağıyla vurması ve çevrendekilerin olayı ayırması görüldü.

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