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Avcılar'da uzman doktor korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Avcılar'da uzman doktor korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Avcılar'da uzman doktor korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yeni tip korona virüs ile mücadelede aktif görev alan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ertuğrul, bir süre önce yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

Yeni tip korona virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı 59 yaşındaki Opr. Dr. Uğur Ertuğrul geçtiğimiz Mart ayında Korona virüse yakalandı.

Semptomlarında artış olduğu öğrenilen Ertuğrul, bir süre sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık bir aydır burada tedavi gören Ertuğrul'a plazma ve kök hücre tedavisi de uygulandı. Ertuğrul, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Murat Delice
 

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