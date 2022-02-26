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Avcılar'da valiz hırsızı yakalandı

Avcılar'da valiz hırsızı yakalandı
Avcılar'da valiz hırsızı yakalandı

Avcılar’da seyyar tuvalette bir şahsın içerisinde 200 TL, ile iş yeri çalışma ruhsatı bulunan valizi çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin turnikeden valizle geçtiği anlar ise kameraya yansıdı.

Avcılar'da 29 Ocak'ta saat 16.30 sıralarında Üniversite Kampüs Metrobüs durağı önündeki seyyar tuvalette meydana gelen olayda C.A. isimli şahsa ait olan ve içerisinde 200 TL, 1 deste iskambil kağıdı ile iş yeri çalışma ruhsatı bulunan valizi çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayı yabancı uyruklu D.B. isimli şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Çalışmalar kapsamında şüpheli şahıs 21 Şubat'ta Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada çalınan valiz içerisindeki eşya ve paralar ele geçirildi. Valiz şahsa teslim edilirken, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli , sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüpheli şahsın eli boş gelip daha sonra turnikeden valizle geri geçtiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
 

Medeni Topaloğlu
 

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