Avcılar'da yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında toplu halde bulunulan kafe ve kıraathanelerin kapatılması kararı alınmıştı. Uyarılara ve yasağa rağmen Avcılar Gümüşpala Özgür Sokak'ta faaliyetlerini sürdüren kıraathaneye akşam saatlerinde polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Kıraathane içinde bulunan 8 kişiye alınan tedbirlere uymamaktan 362'şer lira para cezası kesilirken, faaliyetine devam eden kıraathane ise kapatıldı.

Vedat Bayraktar