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Avcılar'da yaşayan 4 çocuk annesi kadın, sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti

Avcılar'da yaşayan 4 çocuk annesi kadın, sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti
Avcılar'da yaşayan 4 çocuk annesi kadın, sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti

Avcılar’da yaşayan 4 çocuk annesi Dilek Havutçuoğlu, bir tekel bayisinden pet şişe içerisinde aldığı 25 TL’lik sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti.

Avcılar'da yaşayan 4 çocuk annesi kadın, sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz cumartesi günü Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre 4 çocuk annesi Dilek Havutçuoğlu bir tekel bayisinden 25 liraya pet şişe içerisinde alkol aldı. Havutçuoğlu içki içtikten bir süre sonra görme kaybı yaşamaya başladı. Vücudunda da ağrılar hisseden kadın eşinden yardım istedi. Kadın eşi tarafından en yakın hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Havutçuoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi.

Eşim Çığlık çığlığa öldü

Eşinin alkol aldıktan sonra gözlerinin görmediğini ve dayanılmaz acılar çektiğini belirten Fikret Havutcuoğlu “Eşi cumartesi günü kaçak alkol alıyor 25 TL'ye pet şişe içerisinde tekel bayisinde. Alkol aldıktan sonra gözlerinin görmediğini söyledi. Vücudunda ağrılar hissettiğini söyledi. Çığlık çığlığa öldü benim eşim. Kanı metil alkolle zehirlenen insanın diyalize bağlanması gerekiyormuş doktor söyledi. Fakat eşime bir şey yapılmadı. Sadece hava verildi. Sabaha karşı da vefat etti. 50 yaşındaydı 4 çocuğu vardı” diye konuştu.

Volkan Kayalar - Hacer İnci
 

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