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Avcılar'daki ayakkabı dükkanındaki ikinci patlama anı kamerada

Avcılar'daki ayakkabı dükkanındaki ikinci patlama anı kamerada
Avcılar'daki ayakkabı dükkanındaki ikinci patlama anı kamerada

İstanbul Avcılar’da iki binanın arasındaki ayakkabıcı dükkanındaki patlama sonrasında, yaşanın ikinci patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar’daki ayakkabı dükkanındaki ikinci patlama anı kamerada - Tıkla İzle

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'taki iki bina arasında bulunan bir ayakkabı dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşanmış ve ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanmıştı. Yaşanan şiddetli patlama nedeniyle, ayakkabı dükkanının yanındaki binanın duvarı yola yıkılırken, işyerindeki söndürme çalışmaları sonrasında arama kurtarma köpekleriyle arama yapılmıştı.

Ayakkabı dükkanında yaşanan patlama sonrasındaki yangın sırasında ikinci bir patlama yaşandığı öğrenildi. Vatandaşların panikle kendilerini dışarıya attığı sırada yaşanan ikinci patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Murat Delice - Furkan Tan - Veysel Ensar Gökcegözog
 

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