Avcılar'daki ölümlü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Pazar akşamı saat 21.00 sıralarında E-5 Karayolu Şükrübey mevkisi, Küçükçekmece istikametinde yaşanmıştı. İddiaya göre, içinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobil Cengiz Demirağ'ın kullandığı kamyonete çarparak kaza yapmasına neden olmuştu. Kaza sonrası hususi otomobil içindeki 3 kişiyle kaçarken Demirağ'ın kontrolündeki kamyonet ise devrilerek köprü ayağına çarpmıştı.

Cengiz Demirdağ'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kamyonetin orta şeritte seyir halinde olduğu, arkasından gelen aracın şerit değiştirmek için önce sağa ardından sola manevra yaptıktan sonra Demirağ'ın kontrolündeki kamyonete çarptığı ve kamyonetin devrildiği görülüyor.

Murat Delice