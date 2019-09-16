Avcılar'daki silahlı kavgaya ilişkin 5 gözaltı

Avcılar'da dün arsa anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan iki grup arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda çevrede bulunan bir kadının da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Y.D., K.D.. N.K., H.Ş. ve M.E.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayda kullanılan 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 9 adet fişek, 20 adet kovan ve 1 adet demir parçasını ele geçirirken, emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

T.D. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.