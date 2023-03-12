Avcı'sız fırtına fark attı

TRABZONSPOR 4-1 A.DEMİRSPOR

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9. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren ve kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 1-0

25. dakikada Doğucan Haspolat'ın pasında topla buluşan Abdulkadir Ömür, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın sağındaki kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

41. dakikada Cherif N'Diaye'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Ebre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Rodrigues'in kale sahasına gönderdi topu Hugo kornere çeldi.

45+1. dakikada Sevensson'un pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Badou N'Diaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

60. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topa Mert Çetin kafayı vurdu, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

78. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında topu iyi takip eden Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 2-1

80. dakikada sol çaprazdan Edin Visca'nın kullandığı serbest vuruşta top kalece Ertaç'ın da müdahalesine rağmen filelere gitti. 3-1

88. dakikada Gomez'in sağ çaprazdan ceza sahası içine doğru pasında Hamsik'in gelişine vuruşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

90+4. dakikada Eren Elmalı'nın sol çaprazdan penaltı noktasına çıkardığı topu iyi takip eden Umut Bozok, meşin yuvarlağı kalecinin Ertaç'ın solundan ağalarla buluşturdu. 4-1

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Hugo, Larsen (Eren Elmalı dk. 76), Doğucan Haspolat (Lazar Markovic dk. 46), Siopis (Edin Vısca dk. 76), Abdulkadir Ömür, Enis Bardhi (Umut Bozok dk. 60), Yusuf Yazıcı (Hamsik dk. 70), Gomez

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Gbamin, Lahtimi

Teknik Sorumlu: Orhan Ak

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Sevensson, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Gulbrandsen dk. 87 ?), Badou N'Diaye, Emre Akbaba (Furkan Soyalp dk. 75), Yusuf Sarı (Cherif N'Diaye dk. 35), Akintola (Barrios dk. 35), Belhanda

Yedekler: Karacic, Abdurrahim Dursun, Jovan Manev, İsmail Çokçalış, Soni, Gökhan İnler

Goller: Yusuf Yazıcı (dk. 9), Hugo (dk. 78), Edin Visca (dk. 80), Umut Bozok (dk. 90+4) (Trabzonspor), Badou N'Diaye (dk. 45+1) (Adana Demirspor)

Kırmızı Kart: Belhanda (dk. 23) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Peres (Trabzonspor), Cherif N'Diaye (Adana Demirspor)

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