İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü

Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü
Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü

Bolu’da, yaban domuzu avına çıkan Ahmet Çoban isimli avcı, yaraladığı domuzun saldırısına uğradı. Yanında bulunan tabanca sayesinde ölümden dönen avcının yaşadıkları kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu tatilinde ormanlık alanda köpekleriyle birlikte yaban domuzu avına çıkan Ahmet Çoban isimli vatandaş, izini sürdüğü yaban domuzunu karşısında görünce tüfeğiyle ateş etti. Kurşunların isabet etmesine rağmen ayakta kalan yaban domuzu, hızla koşarak Çoban'a saldırdı. Yaban domuzundan kaçmak istediği sırada yere düşen Ahmet Çoban, yanında bulunan tabancayı çıkararak yaban domuzunu öldürdü.
Köpeklerinin de yardımıyla yaban domuzunun saldırısından yara almadan kurtulan Ahmet Çoban'ın yaşadığı korku dolu anlar kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, domuz saldırısından kurtulan Ahmet Çoban'ın, “Tabanca olmasa gitmiştik. Az kalsın beni biçiyordu” ifadeleri yer aldı.

Faruk Çidem
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.