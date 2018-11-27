İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avlanmak için evinden çıkan avcı ormanlık alanda ölü bulundu

Avlanmak için evinden çıkan avcı ormanlık alanda ölü bulundu
Avlanmak için evinden çıkan avcı ormanlık alanda ölü bulundu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde evinden ayrılan bir avcı ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyitgazi ilçesi Gökbahçe köyünde meydana geldi. 60 yaşındaki Kamil Kara, akşam saatlerinde avlanmak amacıyla evinden çıkarak ormanlık alana gitti. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları endişeye kapılarak durumu Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ardından gece saatlerinde jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT, Büyük Ayı ekiplerinden oluşan toplam 40 kişilik ekip Kamil Kara'yı aramaya başladı. Tüm gece aranan şahısın cansız bedeni, sabaha karşı ormanlık alanında bir ağacın altında bulundu.

Bu arada, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen avcının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürerken, 2 çocuk babası Kamil Kara'nın İzmir'de yaşadığı, gezi amacıyla Seyitgazi'ye geldiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine giden köylüler, Kara'nın ormanda bir süre dolaştıktan sonra iddialara göre kalp krizi geçirdiğini ve destek aldığı bir ağacın altında yere yığılarak hayatını kaybettiğini anlattılar.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.