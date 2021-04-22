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AVM girişinde maske tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

AVM girişinde maske tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü
AVM girişinde maske tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Antalya’da bir AVM’nin girişinde maske takması için uyarılan vatandaşla, güvenlik görevlileri arasında tekme tokat kavga yaşandı.

AVM girişinde maske tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü - Tıkla İzle

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre AVM girişinde maske takılması konusunda uyarılan vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Maske takmakta direnen vatandaş iddiaya göre, güvenlik görevlisine vurunca tartışma kavgaya dönüştü. Ortalık bir anda karıştı ve güvenlik görevlileri ile vatandaş arasında tekme tokat kavga yaşandı. Kavgaya kadın güvenlik görevlileri de dahil olurken, güvenlik görevlileri tarafından yere yatırılan vatandaşın darp edildiği anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.
AVM yönetimi, güvenlik görevlilerin uyarılarına rağmen maske takmamakta direnen bir kişinin saldırgan tavırları sebebiyle istenmeyen bir durum yaşandığını ve saldırgan müşteriyle ilgili şikayette bulunulduğu bilgisini paylaştı.

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