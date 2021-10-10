AVM ve kargo şirketinden 100 bin liralık hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Bakırköy'deki bir AVM'de ve Eyüpsultan'da bulunan bir kargo şirketinde meydana gelen açıktan hırsızlık ve dolandırıcılık olayları ile ilgili çalışma başlattı. İlk olay Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. 20 Mart'ta bebek arabası içerisinden 5 bin TL ve 800 dolar para, cep telefonu ve kredi kartları bulunan kol çantası çalındı.

3 Ekim'de yine aynı AVM'deki bir pastanede sandalyeye asılı içerisinde 200 dolar para, 300 dolar değerinde güneş gözlüğü, cep telefonu, kulaklık, banka kartı ve pasaport bulunan 150 dolar değerindeki çanta çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.E. ve S.E. isimli yaşı küçük kızları 6 Ekim'de yakaladı.

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde 12 Eylül günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda ise, kargo şirketine gelen bir kadın başkasının kimlik bilgilerini kullanarak 50 bin TL değerinde içerisinde bilgisayar ekran kartlarının yer aldığı koliyi alarak kaçtı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.D.'yi 1 Eylül günü yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık olayları ile ilgili yakalanan Ş.E., S.E. ve E.D. isimli şüpheli şahıslar, 7 ile 8 Eylül tarihlerinde adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.