AVM'de karısını öldüren kocaya 17 buçuk yıl hapis

31 Ekim'de Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin teras katında bulunan yemek bölümünde meydana gelen olayda Emine A. isimli kadın, uzaklaştırması olan kocası L.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası L.A. isimli şüpheli yanında bulundurduğu silah ile 5 el kadına ateş etti. Emine A. belinden, elinden ve çeşitli yerlerinden ağır yaralanırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay yerine polis ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Emine A.'yı fakülte acil bölümüne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık L.A. ile sanık avukatı hazır bulunurken, müştekilerden hiç kimse katılmadı.

"Olaydan bir gün önce erkekle yakaladım" iddiası

Öğleden önce yapılan duruşmada 2 çocuk babası L.A. özel sektörde çalıştığını söyleyerek, “Olaydan bir gün önce eşimin evine gittiğimde sesler geliyordu. Biz polisleri aradık. 20 dakika sonra kapıyı açtı. İçeride erkek sesini duyuyordum. Polis ilk aradığında bulamadı, biz eşim ile karakola gittiğimizde dayım orada bekledi. Komşu kızları içeride biri olduğunu belirleyen video çekmişler. Polislere söyleyince yeniden eve gittiler. Ç.D. isimli erkeği evde ikinci aramalarında buldular” iddiasında bulundu.

"Bana ‘Sen erkek misin?' deyince kendimi kaybettim"

Eşi Emine A. ile olay tarihinde boşanmadıklarını, halen eşi olduğunu söyleyen L.A., işlediği cinayet hakkında kendini şöyle savundu:

“Evlerimizi ayırmıştık. Bana uzaklaştırma kararı verilmişti. Eşimin beni aldattığına şüpheleniyordum ama kesin değildi. Olaydan 1 gün önce söz konusu olay yaşanınca aldatıldığımı anladım. O akşam annem S.A.'nın Yeşilhisar'daki evine gittim. Eşimin ailesi ile de o akşam bu durumu konuştuk, boşanacağımı söyledim. Sevdiğim kadındı, severek evlendik. Ve olay günü ben onu affetmek için, her şeyi ile kabul etmek için görüşmek istedim. Telefonda konuştuğumda alış veriş merkezinin teras katında olduğunu, yanında o aldattığı erkeğin de olduğunu söyledi. Ben de tuzak olacağını düşünüp, kendimi korumak için yanımda silahı taşıdım. Gitmeden önce tabancanın ağzında mermi vardı. Mermi sürekli tabancanın ağzında olacak şekilde dururdu. Buluştuğumuzda ben barışmak istediğimi, çocuklarımız olduğunu söyledim. Eşim barışmak istemedi, Bana ‘Sen erkek misin?' diyerek kendisini cinsel anlamda doyuramadığımı, diğer şahsın cinsel anlamda doyurduğunu söyleyip, baş koyduğum o yatakta beni aldattığını söyledi. Ben de o an kendimi kaybettim. O esnada ‘namusumu temizledim' gibi kelimeler kullandığımı hatırlamıyorum. Çok seviyordum, çok pişmanım, keşke yapmasaydım.”

Öldürülen Emine A. ile Ç.D. isimli erkek şahıs arasında yoğun mesajlaşma ve görüşme trafiğine dair rapor, dosyaya konuldu. 3 tanığın dinlendiği davada, öğleden sonra da duruşmaya katılmayan müştekilerin beyanları alındı.

"Maktul olaydan 1 ay önce intihara kalkışmış"

Savcı verdiği mütalaasında yaklaşık 10 yıllık evli olan ve 6,7 yaşlarında iki çocuk sahibi olan çiftin arasında olaydan bir ay kadar önce aldatıldığı şüphesiyle sanık ile maktul arasında tartışma çıktığı, maktulün intihara kalkıştığı ve sanığın evden uzaklaştırıldığı tespit edildi. Olay tarihinde sanığın alış veriş merkezinde maktule 9 el ateş ettiği ve sanığın eşini haksız tahrik altında planlayarak öldürme cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

"Çok pişmanım hakim bey"

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık L.A. “Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım hakim bey” dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık L.A.'ya ‘tasarlayarak eşini haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığa verilen ceza haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 17 yıl 6 aya düşürüldü.

Şeref Kahraman

