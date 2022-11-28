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AVM'de kavga anları kameraya yansıdı

AVM'de kavga anları kameraya yansıdı
AVM'de kavga anları kameraya yansıdı

Bursa'da bulunan Korupark Alışveriş Merkezi'nde başlayıp dışarı taşan gençler arasındaki kavga kameralara yansırken; yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AVM'de kavga anları kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korupark AVM'de gençler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken orada bulunan özel güvenlik ve polis ekibi kavgaya müdahale etti. Olay yerine gelen takviye polis ekipleriyle birlikte taraflar ayrılarak karakola götürülürken yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Uğur

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