AVM'de kıyafet deneyen turistin çantasının çalındığı anlar kamerada

Olay, 16 Kasım Çarşamba günü Sarıyer'deki Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir giyim mağazasında kıyafet deneyen Filistinli turist Esra Kamel Najim'in çantasını başka bir kadın çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mağazada bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi takibe aldı. Hırsızlık zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, Najim'in çantasının içerisinde şarj aleti, 700 dolar ve pasaport olduğu öğrenildi.

Batuhan Altınbaş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.