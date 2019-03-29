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AVM'deki bombalı saldırı girişiminde karar verildi

AVM'deki bombalı saldırı girişiminde karar verildi
AVM'deki bombalı saldırı girişiminde karar verildi

Bayrampaşa’da bulunan Forum İstanbul AVM’ye bombalı saldırı girişiminde bulunulması olayına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bayramaşa'da 2017 yılının Ekim ayında Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde düzenlenmeye çalışan bombalı saldırıya ilişkin mahkeme heyeti kararını açıkladı. 

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
7 tutuklu, 5 tutuksuz ve 2 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme sanıklar Can Yenil, Mücahit Şahin, Sezgen Pekdemir ve Hatice Yurdakul'in hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. 

Mahkeme heyeti, diğer 7 şüpheli hakkında ise farklı suçlardan çeşitli oranda cezalar verdi.  

Melike İnal

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