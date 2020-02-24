AVM'lerde 'temizlik' alarmı

Bilkent Holding şirketlerinin oluşturduğu Bilkent Hizmet Grubu çatısı altında yer alan, entegre tesis yönetimi sektörünün yüzde 100 Türk sermayeli lider şirketi Tepe Servis ve Yönetim, grip hastalıklarının arttığı kış ayları için ekstra tedbirleri devreye aldı ve alışveriş merkezlerine yönelik sunduğu hizmetlerin periyodik sıklığını artırdı. Toplum sağlığını ön plana çıkarmak amacıyla hayata geçirdiği “Temiz Çevre” projesini Ankara ve İstanbul'daki bazı AVM'lerde hayata geçiren şirket, proje kapsamında alışveriş merkezlerinin çocuk oyun alanlarını, virüs ve mikropların yüzde 99'unu yok eden ve daha önemlisi üremelerini durduran, çevreye duyarlı antimikrobiyal koruyucularla ücretsiz olarak temizlemişti.

“Alanların özelliğine göre temizlik periyodları ve uygulamalar değişiyor”

AVM'lere yönelik hizmetleri hakkında açıklamalarda bulunan Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, AVM alanlarının çekim merkezi olması nedeniyle her gün sanki ambalajından çıkarılan bir hediye gibi, aynı titizlikle müşterilere açılması gerektiğinin altını çizdi. Çakmakçı,“AVM'ler çok büyük metrekarelere sahip olduğundan; temizlik periyotları ve uygulamalar da alanların özelliğine göre değişiyor. Örneğin food court alanı (yemek masası, sandalye ve zemin yüzeyler) ile WC alanları, asla taviz ve hata kabul etmeyen alanlar. Bu alanlarda kullanılan makine/ekipman, tekstil ürünleri ve kimyasal ürünler birbirinden farklı. Çapraz bulaşma olarak tanımladığımız durumlara izin verilmemesi için, uygulama yapan personelden depolama alanına, hijyen noktalarından, ömrünü tamamlamış ürünlerin imhasına kadar ayrı süreçler izleniyor” dedi. Özellikle kamu sağlığının hassasiyet gösterdiği kış aylarında havalandırma ve genel alan temizliklerinin öneminin artığını vurgulayan Çakmakçı, “Böyle dönemlerde ziyaretçi sayısına da bağlı olarak hijyenin önemi artıyor ve uygulama frekans aralıklarımız kısalıyor” dedi.

30 güne kadar koruma

AVM temizliğinde kullanılan kimyasalların, hem uygulama yapılan yüzeyde kir birikimini engellemeye hem de yüzeyin bakımına ve ömrünü uzatmaya yönelik yardımcı ürünlerden seçildiğini anlatan Çakmakçı, şunları söyledi: “Özellikle son yıllarda işletmelerdeki satınalma ve idari işler birimlerinin yetkinliklerinin artmasıyla temizlik gibi çok önemli ve hassas konuların bu işi profesyonel olarak yapan firmalara emanet edildiğini görüyoruz. Özellikle AVM gibi insan yoğunluğunun çok fazla olduğu çok büyük alanlarda, hata affetmeyecek çok riskli hastane alanları, ilaç, gıda üretim tesislerinde, kamu sağlığını etkileyen okul, site, sosyal tesis gibi alanlarda temizlik hizmeti profesyonelleri tercih ediliyor. Bizim Tepe Servis olarak 2020 yılı mottomuz ‘Temiz Çevre-Önce Kirletme'. Bu ilkeye bağlı olarak; hijyen, bakım gibi ana özelliklerin yanında geri dönüşümlü, doğaya zarar vermeyen yapıda, tasarruf sağlayan teknolojide ürünler tercih ediyoruz”. Nano teknolojik temizlik ürünleri kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaştığını söyleyen Çakmakçı, bu ürünlerin, 30 gün süreyle koruma sağladığına vurgu yaptı.