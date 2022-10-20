AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, 55. Sokak'ta bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; AVM'nin 3. katında bulunan Yeliz Yeder Can (46), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kapanma saati yaklaşan AVM'deki korku dolu anlara şahit olan müşteriler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Atilla Özer - Semih Can Yılmaz



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