İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti

AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
AVM'nin 3. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti

Denizli’de faaliyet gösteren bir AVM’nin 3. katından aşağıya düşen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AVM’nin 3. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, 55. Sokak'ta bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; AVM'nin 3. katında bulunan Yeliz Yeder Can (46), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kapanma saati yaklaşan AVM'deki korku dolu anlara şahit olan müşteriler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Atilla Özer - Semih Can Yılmaz
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.