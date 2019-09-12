Avrasya Tüneli'nde dubalara 'makas' atan maganda yakalandı

Avrasya Tüneli'nde otomobilli bir maganda, araçlar seyrettiği esnada dubaların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen polis, otomobilin plakasının 34 AGF 994 olduğunu belirledi. Sürücüsünün de B.D. olduğunu tespit eden polis, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Ehliyetine el konularak para cezası kesildi

Şubeye götürülen şahsa, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesinden bin 2 lira ve "Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak" maddesinden ise 108 lira olmak üzere toplamda bin 110 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın ehliyeti geçici olarak iptal edildi.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, "ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Acıbadem Polis Merkezine teslim edildi.

Doğan Can Cesur