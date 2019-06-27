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Avrasya Tüneli'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Avrasya Tüneli'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Avrasya Tüneli'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları trafiği felç etti.

Avrasya Tüneli'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Avrasya Tüneli'ne yönelen sürücüler tüneli durma noktasına getirdi. Avrasya Tüneli'nde yoğunluk havadan görüntülendi. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları başladı. 52 gün sürecek olan çalışmalar, ilk gününde İstanbul'un ana arterleri ve ara yollarında ciddi yoğunluk oluşturdu. Alternatif yolları deneyen sürücülerin bir kısmı Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçmek için Avrasya Tüneli'ne yöneldi. Avrasya Tüneli'nde araç yoğunluğundan dolayı metrelerce araç kuyruğu oluştu. Tüneldeki araç trafiği havadan görüntülendi.  

Mustafa Biçer
 

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