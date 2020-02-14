Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi (EURIE) başlıyor

Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) bu yıl 5'incisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) İstanbul'da başlıyor. 60 ülkeden, 200 üniversite ile 2 bin 500'ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzmanın katılıyor. Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) desteği ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), THY, Türkiye Ulusal Ajans, TUBİTAK, Türkiye Maarif Vakfı, British Council, UNIMED, Campus France, Nuffic'in katkı ve katılımlarıyla 19-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

“Uluslararası Eğitim için Birleşiyoruz” ana başlığı altında 135 konuşmacı, düzenlenecek 50 panel ve seminerde, ‘Uluslararasılaşma, eğitim politikaları, öğrenci değişim programları, bölgenin eğitim stratejileri, trendleri ve fırsatları ile yükseköğretimde ‘kadın liderliğinin' geliştirilmesine yönelik konuları el alacak.

Üst düzey katılım

Zirveye Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'dan başka Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı İlker Aycı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YKK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da iştirak edecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Muhyieddeen Toug da zirveye teşrif edecek.

“Eurıe, eğitim diplomasisi açısından son derece önemli bir zirve”

Alanında saygın, uluslararası eğitimcileri bir araya getiren ve 3 gün sürecek olan zirve ilgili açıklamada bulunan Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; “Avrasya Yükseköğretim Zirvesi- EURIE, dünyanın en seçkin üniversitelerinin, akademisyen ve yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği bir zirve. 2016 yılında ilk defa düzenlediğimiz EURIE Zirvesi ile beklentilerimizin çok ötesinde bir başarıya ulaştık. Bu yıl 5'ncisini düzenliyor olmaktan da ayrı bir gurur duyuyoruz. Ve bu başarı sayesinde ‘Study in Turkey' markası, dünya çapında bilinen, tanınan ve rağbet gören bir marka haline geldi. Ülkemizin tanıtımı ve eğitim diplomasisi açısından son derece önemli bir zirve. Zirve boyunca öğrencilere dünya çapında geçerliliği olan uluslararası bir eğitim vermek için neleri yapmamız gerektiğini, onlara küresel ekonomide başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerileri nasıl kazandıracağımızı, uzaktan online eğitimin geliştirilmesini, akademisyenler için uluslararası proje ve araştırmaları arttırmak için yapmamız gerekenleri, bölgenin eğitim stratejilerini ve fırsatlarını da masaya yatırıyor olacağız. Ve inanıyorum ki çok sayıda işbirliklerine de imza atacağız” dedi.

"Imagıne Tomorrow İnovasyon ve Girişimcilik Etkinliği"

“EURIE 2020” Zirvesi'nde bu yıl da, "Imagine Tomorrow İnovasyon ve Girişimcilik Etkinliği" ile yaklaşık 100 startup firması ve 400, girişimci, etkinlikte yer alacak 20'den fazla yatırım fonuyla bir araya gelerek proje ve iş fikirlerini hayata geçirme fırsatı bulacak. Etkinlik, EURIE'nin açılış günü olan 19 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 12.30'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da teşrif edeceği bir törenle açılacak.

"Yükseköğretimde kadın liderliğinin geliştirilmesine yönelik stratejiler”

“EURIE 2020” Zirvesi, bu yıl ‘kadın liderliğini' teşvik eden politikaların ele alınacağı panele de ev sahipliği yapacak…