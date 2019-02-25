Avrasya Yükseköğretim zirvesi başlıyor

Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi, (EURIE) 27 Şubat 2019 Çarşamba günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlıyor.

Sunucu ‘Mini Ada'

Toplam 3 binin üzerinde rektör, rektör yardımcısı, dekan ve akademisyenin katılacağı zirvenin açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fas Milli Eğitim, Mesleki Eğitim, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Saaid Amzazi de teşrif edecek. Programın sunuculuğunu ise, Türkiye'nin ilk insansı robotu Mini Ada yapacak.

50'den fazla panelde yükseköğretim konuşulacak

Etkinlik boyunca düzenlenecek olan 50'den fazla panel, seminer ve sempozyumda yükseköğretimde yeni trendler, yapay zekâ teknolojileri, Endüstri 4.0, STEM eğitimi, yükseköğretimde kadının liderliği, sığınmacıların yükseköğretim durumu, girişimcilik ve teknoloji, akıllı diplomalar, eğitimde yükselen ülkeler ve yükselen değer Türkiye gibi konuları ele alacak.

