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Avrasya'nın en aktif yanardağı 3 yıl aradan sonra lav püskürtmeye başladı

Avrasya'nın en aktif yanardağı 3 yıl aradan sonra lav püskürtmeye başladı
Avrasya'nın en aktif yanardağı 3 yıl aradan sonra lav püskürtmeye başladı

Avrasya’nın en aktif yanardağı olarak bilinen Klyuchevskaya Sopka’da 3 yıl aradan sonra volkanik patlamalar meydana geldi.

Rusya'nın Kamçatka Adası'nda bulunan Klyuchevskaya Sopka Dağı'nda volkanik patlamalar başladı. Avrasya'nın en aktif yanardağı olan Klyuchevskaya Sopka'da gece saatlerinde başlayan patlamalar ile lavların yanardağ içerisinde hareketlenmeye başladığı açıklandı. Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şube Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, lavların volkanın içerisinde titreşim halinde bulunduğu ve henüz yanardağdan aşağıya akışa geçmediği, buna yönelik tüm hareketlerin gözlemlendiği belirtildi. Kamçatka Adası'nda 3 yıl sonra harekete geçen yanardağın şu an için bir tehlike oluşturmadığı, tüm güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.

4 bin 750 metre yüksekliğindeki volkanik yanardağın çapı ise 700 metre.

Erhan Altıparmak
 

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