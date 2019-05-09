Avrupa Birliği ile dış ticaret açığı kapandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini inceleyen B2B ticaret platformu Turkeyol'a göre, 2019'un ilk üç ayında, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle arasındaki 1,3 milyar dolarlık dış ticaret açığı kapandı. AB ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 29 azalarak 16 milyar dolara düşerken, ihracat yüzde 0,2 azalarak 21 milyar dolar seviyelerinde kaldı. İthalattaki büyük düşüşle birlikte, AB ülkeleriyle yapılan ticarette 5,2 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verildi.

2019'un ilk üç ayında AB ülkeleriyle olan ticarette tarihin en büyük dış ticaret fazlalarından birinin verildiğini belirten Turkeyol'un Kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları, "İthalatın düşmesi ve ihracat fazlası verilmesi, dışa bağımlılığın azalmasını sağlıyor. İlk çeyrekte Avrupa'nın yanı sıra Afrika'da da 2,4 milyar dolarlık ihracat fazlası verildi. Özellikle döviz kurlarındaki sert hareketler ithalatı direkt etkiliyor" şeklinde konuştu.

İthalatta en büyük düşüş İngiltere'de yaşandı

Yapılan bilgilendirmede; Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük 5 ticaret ortağı konumundaki Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere'den yapılan ithalatta büyük düşüş yaşandı. 2019'un ilk üç ayında Almanya'dan yapılan ithalat yüzde 22 azalırken, İtalya'da yüzde 31, Fransa'da yüzde 36, İspanya'da yüzde 38 ve İngiltere'de yüzde 48 düşüş görüldü. AB üyesi 28 ülkeden yalnızca Danimarka, İsveç ve Malta'dan yapılan ithalatta artış yaşandı. Türkiye'de, üreticilerin e-ihracat süreçlerine katılması ve bölgeyle ihracat ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

AB ülkelerinden otomotiv ithalatı yüzde 50 azaldı

2019'un ilk üç ayında AB ülkelerinden ithal edilen ürünlerde en büyük düşüş otomotivde yaşandı. Otomotiv ithalatı yüzde 50 azalırken, ithalat demir-çelikte yüzde 35, makinede yüzde 30, plastikte yüzde 27 ve elektronik eşyada yüzde 24 azaldı. AB ülkelerinden yapılan ithalatın geçen senenin aynı dönemine göre 6 milyar dolar azaldığını belirten Yusuf Yenitürkoğulları, "Kurdaki dalgalanma ve ekonomik sıkıntılar üreticilerimizi yurt dışından alacakları ürünlerde yeni alternatifleri bulma arayışına itti. Üreticilerimiz sınır ötesi ticaret platformlarını kullanarak, ihtiyaç duyduğu ürünleri uygun fiyat ve koşullarda temin edebiliyor" ifadelerini kullandı.