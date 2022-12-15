Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, Brüksel'de başladı

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. AB liderleri 2 gün sürecek zirve için sabahın erken saatlerinden itibaren AB'nin Europa binasına gelmeye başladı. Liderle, zirve çerçevesinde Ukrayna-Rusya Savaşı olmak üzere enerji, savunma ve güvenlik, AB'nin dış ilişkileri ve özellikle güney komşularıyla ilişkiler konularını ele alması bekleniyor. Liderler, Ukrayna konusunda AB'nin Ukrayna'ya devam eden siyasi, askeri, insani ve sivil savunma yardımlarının yanı sıra Ukrayna'nın temel altyapı kayıplarının onarımı konularını görüşecek.

Ana gündem maddi: Enerji

Zirvenin bir diğer başlığı ise enerji olacak. AB liderleri, Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'nın yaşadığı enerji krizini görüşecek. AB Komisyonu tarafından önerilen ve enerji krizine karşı AB'nin reçetesi olarak sunulan; enerji talebinin düşürülmesi, ortak gaz alımı, güvenli enerji tedariki ve düşük enerji fiyat hedefi liderlerin masasında olacak. Liderler ayrıca elektrik piyasası konusunu da görüşecek.

Mustafa Ulusoy



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