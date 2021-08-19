İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Avrupa Birliği, Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı aldı

Avrupa Birliği, Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı aldı
Avrupa Birliği, Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı aldı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın korona virüs aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın uyguladığı korona virüs aşı sertifikalarına "denklik" verilmesi kararı alındığı bildirildi. Kararın yarından (20 Ağustos) itibaren geçerli olacağı, 3 ülkenin AB'nin aşı sertifikası sistemine bağlanacağı ifade edildi. Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna tarafından verilen Covid-19 aşı sertifikalarının AB Dijital Covid-19 sertifikası ile aynı koşulları taşıyacağı ve AB üyesi ülkelerde kabul edileceği kaydedildi. Ayrıca söz konusu 3 ülkenin de AB'nin aşı sertifikasını tanıyacağı, böylece karşılıklı güvenli seyahatin kolaylaşacağı vurgulandı. AB'nin aşı sertifikasıyla BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşısından yaptıranlar, test ve kısıtlamalardan muaf tutuluyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.