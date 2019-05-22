Avrupa Birliği'nde yaklaşık 370 milyon kişi sandık başına gidecek

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede 370 milyon seçmen 23-26 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu Seçimleri için sandıklara giderek 751 milletvekili seçecek. Her ülke kendi nüfusuna göre milletvekili çıkaracak. Avrupa Birliği'nden ayrılmayan ve Brexit aşamasında olan İngiltere de seçimlere katılacak.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi tarafından yapılan araştırmaya göre, aşırı sağın oylarının yüzde 23'ten yüzde 28'e yükseltmesi bekleniyor. Avrupa Birliği genelinde yapılan anketler, seçimlerde Parlamento'daki sağ partilerden oluşan Özgürlükler ve Uluslar Avrupa'sı (ENF) grubunun üye sayısını ikiye katlayacağını öne sürüyor.

Türk adaylar

28 ülkenin siyasi partileri aralarında Türklerinde bulunduğu adaylarını belirleyerek listelerini oluşturdu. Almanya'da Sol Parti'nin (Die Linke) liste başı adayı özlem Alev Demirel iken Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) 10'uncu Sırada on yıldır Avrupa Parlamenteri olan İsmail Ertuğ yer alıyor. Engin Eroğlu ise "Serbest Seçmenler" (Freie Wahler) partisinin 2'nci sıra adayı. Hollanda'da DENK Partisi'nin liste başı adayı Ayhan Tonca olarak belirlendi. Niyazi Kızılyürek Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) listesinden aday gösterildi.

Fransa'da partiler halktan borç istedi

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen ve Solcu parti "La France Insoumise" (Asi Fransa) Avrupa Parlamentosu seçimleri için partilerine gönül verenlerden borç istedi. Fransa'da aylardır hükümet karşıtı protestolar düzenleyen “Sarı Yelekliler” Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılıyor. Seçimlere girecek grubun liderlerinden hemşire olan Ingrid Levavasseur liste başı olarak yarışacak.

Gençler de seçime katılıyor

Her 5 senede düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımın düşük olması eleştiri konusu olmaya devam ediyor. 2014 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 28'i sandıklara gitmişti. Macaristan'da kurulan Momentum Partisi ve Almanya'da kurulan Volt Europa Partisi Avrupa Parlamentosu'na genç milletvekilleri dahil etmek istiyor ve gençlerin sandıklara daha fazla katılmasını sağlamasını istiyor. Momentum Partisi işsizlik ve yüksek emlak fiyatları gibi sorunlarla ilgileniyor. Belçika'daki Uluslararası Avrupa Hareketi, Avrupa'daki demokrasiyi güçlendirmek ve gençlerin siyasette daha aktif olması için etkinlikler düzenliyor.

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