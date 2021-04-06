Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası heyecanı başlıyor

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası, 8-11 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'yi şampiyonada kadın ve erkeklerde 8'er olmak üzere toplam 16 sporcu temsil edecek.

“Olimpiyatlar öncesi en büyük prova”

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, şampiyonadan başarıyla döneceklerine inandığını söyledi. Başkan Şahin, “Tekvandoda yılın ilk büyük şampiyonasına hazırız. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na 3 aydan biraz daha fazla bir süre var. Olimpiyat oyunları öncesinde en önemli provamızı burada yapacağız. Teknik ekibimize ve sporcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı sonuçlarla ülkemize döneceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Milli takım kafilesinde bulunan sporcular şu şekilde:

Kadınlar

Rukiye Yıldırım (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İrem Yaman (62 kilo), Nur Tatar (67 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), İkra Kayır (+73 kilo)

Erkekler

Görkem Polat (54 kilo), Cihat Çakmak (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Emircan Turan (68 kilo), Ferhat Muhammet Saroğlu (74 kilo), Hasan Can Lazoğlu (80 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)