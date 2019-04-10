Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 kadın güreşçi yarı finalde

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye rüzgarı esmeye devam ediyor. Bugün mindere çıkan üç kadın güreşçi yarı finale yükseldi. 50 kiloda Evin Demirhan ilk maçında Moldovalı rakibi Enilia Budeuu'yu tuşla yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rus Nadezhda Sokolava'yı 2-1 mağlup eden Evin, adını yarı finale yazdırdı. Türkiye'yi kadınlar 59 kiloda temsil eden Elif Jale Yeşilırmak, çeyrek final maçında İtalyan Carola Rainero'yu 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. 76 kiloda ise Yasemin Adar eleme maçında İngiliz rakibi Georgina Olwen Nelthorpe'u yaklaşık 50 saniyede tuşla yenerek, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final maçında Litvanya'lı Kamile Gaucaite'yi 10-0'lık teknik üstünlükle mağlup eden Yasemin Adar da yarı finale yükselen sporcular arasında ismini yazdırdı.

Türkiye'yi kadınlar 55 kiloda temsil eden Bediha Gün ve 68 kiloda yarışan Merve Pul, çeyrek final mücadelelerinde rakiplerine mağlup olan isimler oldu. İki sporcunun elendiği rakipler yarı finale çıkarsa milli sporcular repesaj maçına çıkacak.

Akşam seansında 3 bronz madalya maçı yapılacak

Romanya'da devam eden şampiyonada milliler, 1 altın 3 bronz madalya için güreşecekler. 61 kiloda Recep Topal, repesajda Ukraynalı rakibi Vladimir Burukov'u zorlu bir mücadele sonunda 10-8'lik skorla yenerek bronz madalya için güreşmeye hak kazandı ve Romen Nicolai Okhlopkov'un rakibi oldu. 86 kiloda Fatih Erdin, bronz madalya için repesajdan gelen ev sahibi sporcu Mahai Nicolai Palaghia ile mücadele edecek. 92 kiloda ise İbrahim Bölükbaşı da bronz madalya için repesajdan gelen Macar güreşçi İstvan Vereb ile karşı karşıya gelecek.

Taha akgül 7. Avrupa Şampiyonluğu için minderde

125 kilogramda Taha Akgül, finalde ezeli rakibi Dünya Şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak. Dünya Şampiyonu, altın madalya kazanırsa Serbest Stilde 7. kez Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçecek. Serbestte Güreşçilerimiz ilk gün 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanmışlardı.

Akşam seansında yapılacak yarı final maçları saat 17.00'de finaller ise 18.00'da başlayacak.